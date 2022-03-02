安達臣道擬增4往來巴士線　最快明年投運　安秀苑入伙前有車搭

為配合安達臣道石礦場用地發展，運輸署擬於2023年開辦4條新巴士路線，由該發展區往來鑽石山、深水埗、九龍站及中環，以解決居民入住需求。另因應九龍東長遠發展，運輸署正研究於2023/24年度增設新路線，往來啟德及觀塘碼頭，方便出入該發展區。

觀塘安達臣道石礦場發展計劃目前處於在建設階段。政府資料顯示，計劃涉及11幅房屋用地，其中8幅為公營房屋，包括目前正接受申請的居屋安秀苑，料最快在2024年入伙。其餘3幅用地將用作發展私營房屋，以及港人首次置業先導項目的發展用地。

據運輸署最新公布的今年度巴士路線計劃中提及，擬明年開辦的4條新巴士路線，其中一條是循環線，將由新發展區往來鑽石山公共運輸交匯處，途經安健道、安秀道、新清水灣道及龍翔道等，該署建議每20分鐘一班車，預計來回車程為1小時。

至於往來深水埗(欽州街)的新路線，將沿經觀塘道、太子道東、旺角道等，全程長約65分鐘；其餘兩條路線將前往九龍站，以及中環(林士街)的過海隧道巴士，暫定星期一至五繁忙時間提供服務，車程分別約55分鐘及1小時20分鐘，方便居民直達尖沙咀、北角至中環一帶。

另外，因應九龍東逐步發展和轉型為香港的第二個核心商業區，區內的居住和就業人口正逐漸增加，運輸署建議開辦新巴士路線，往來啟德(沐元街)及觀塘碼頭，途經宋皇臺站、香港兒童醫院、啟德新急症醫院及九龍灣行動區。有關路線擬每20分鐘一班車，全程行車時間約半小時。當局指，市民可乘搭巴士由啟德發展區前跑道一帶，直達港鐵宋皇臺站及啟德站，以便轉乘屯馬綫。