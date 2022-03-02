星夢郵輪母公司清盤　郵輪世界夢號今停運　旅客可申請退款

星夢郵輪所屬的母公司雲頂香港有限公司，早前申請僅以重組為目的清盤，惟該公司日前再以「無法再投入所需的財務資源」為由，宣布旗下郵輪「世界夢號」今天(2日)起停止營運，正評估停運的影響，尤其處理潛在退款的能力。旅客可透過電郵提交退款申請予臨時清盤人處理。

雲頂香港通告指，自今年1月20日臨時清盤人獲任命以來，一直在尋求可行的補救計劃，促進包括星夢郵輪在內的集團重組。目前集團與各債權人就其對集團申索債權的談判仍在進行中，已取得的部分緊急資金，亦讓世界夢號能夠在臨時清盤人接到任命以來完成16個航程。

集團指，儘管持續努力尋求以及引入外部資金，但在新冠疫情影響的惡劣環境下缺少可持續的經營收入，以及巨大的債權人壓力對郵輪營運構成威脅，使集團的流動性進一步惡化。集團在此情況下已無法再投入所需的財務資源，繼續營運世界夢號。因此，世界夢號將不得不於今天完成當前航行後停止營運。

公司又表示，明白到停止營運會引起各方的憂慮，尤其是已為預定行程支付按金的旅客，集團目前正評估世界夢號停運的影響，尤其處理潛在退款的能力。雲頂香港指受影響的旅客可將其退款申請，連同預訂確認和付款記錄，一併提交至臨時清盤人的電郵處理。