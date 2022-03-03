開發「轉珠遊戲」教數學　青年學院寓教於樂

疫情下學生需上網課，但隔着電子屏幕而將數理要學個明白、學得有趣，並非易事。青年學院教學團隊早前開發「SMILE」電子數學學習平台，以「轉珠遊戲」配合教學短片，讓職專文憑課程學生在家學習，並享受學習數學的樂趣。團隊已獲教育局優質教育基金撥款資助開發應用程式，計劃把學習教材套推廣至中學應用。

該平台由青年學院(葵涌)的高級項目主任嚴耀宗、署理講師王智浩，以及青年學院(九龍灣) 助理講師劉偉德聯合開發，教材則取自職專文憑的數學課程，涵蓋6個主要單元，例如代數、平方計算及三角比的應用等，每個單元會再細分不同章節。同學可先選擇難度級別，例如「入門級」、「挑戰級」等。學生選擇相關單元的章節後，可先觀看一條平均約3分鐘的教學短片，掌握當中的數理後，便可開始遊戲環節。

嚴耀宗表示，例如代數單元，同一條代數可以不同組合去表達，遊戲要求同學分類及配對相同種類的代數算式。完成遊戲後會有分數，學生亦可重溫遊戲中的算式，並會有圖文並茂的數理講解。

青年學院職專文憑(珠寶設計)3年級學生何偉業，利用該平台來重溫計算三角比，「設計雖然多用電腦繪圖，但在構思前期，亦要對圖形的比例有觸覺，才可事半功倍。」青年學院自今個學年開始試行該平台，教學團隊發現平台有助同學投入學習，團隊曾收集同學的意見，接近80%使用過該平台的同學表示，在遊戲及教學短片輔助下，他們更願意學習數學，並認為以遊戲形式學習更能提升他們學習數學的能力。 除青年學院外，目前已有數間中學試用過平台，反應亦不俗。