啟德發展區重置天虹小學　料獲批撥款後3年内完工

教育局2020年曾公布校舍分配結果，其中黃大仙的浸信會天虹小學奪得啟德發展區內的小學校地，計劃近日有進一步詳情。教育局表示將於啟德發展計劃(地盤1B-4)興建1所設有30間課室的小學，以重置浸信會天虹小學，預計年內向立法會提交撥款申請，並批准後展開擬議工程，料約3年內完工。

新校舍佔地約65,660平方呎，位於啟德發展計劃(地盤1B-4)，鄰近德朗邨。校舍樓高6層，並按1所設有30間課室的小學校舍標準而設計，設施包括30間課室、4間小組教學學室、6間特別室、1個圖書館、1間輔導活動室、2間會見室、1間教員室、1間教員休息室、1間學生活動中心、1間會議室、1個禮堂，並提供多用途場地及其他附屬設施。

教育局表示，施工期間，工程應不會對附近環境造成負面影響，並會種植約5棵樹木以綠化校園。此外，擬建新校舍會加入多項綠化措施，包括在天台及各樓層增建花槽栽種植物，以美化校園及作教學用途，每層的通風廊則會加強空氣流通。

天虹小學現址位於黃大仙竹園南邨，校舍佔地面積只有約24,757平方呎。雖然曾於1998年進行學校改善工程，但校內設施仍遜於現有的小學校舍建校標準，包括有蓋操場、電腦輔助教學室、音樂室及視覺藝術室等遠較現行的標準細小。教育局指新建校計劃預計可提升該校的教學設施及環境，同時減少黃大仙將出現公營小學學位過剩的情況，並滿足九龍城公營小學學位的需求。