東方日報A1：糧藥瘋搶　慘過打仗

本港確診個案仍未見頂，昨再錄得超過5萬宗確診個案，並且每隔兩至三日便翻一倍的幾何速度飆升！衞生署衞生防護中心承認，供市民呈報快速測試染疫結果的網上平台本周推出後，香港的確診個案還會大幅上升。近日全港都出現擔心政府將封城推行全民檢測的恐慌，社區更連續4日爆發搶購潮，政府官員卻視若無睹、各說各話，行政長官林鄭月娥昨早終姍姍來遲澄清：「香港一定不會推行全城禁足或封城抗疫」，但會作某種程度的限制外出。政府官員及各式專家的言論引發政界不滿，要求當局糾正管治亂象，避免全城在爆疫時更陷嚴重失序。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日公布最新疫情，新增55,353宗確診個案，其中27宗為輸入個案，其餘為本地感染，第5波疫情累計已發現28萬宗確診個案，昨日更是確診呈報及死亡呈報均創新高。歐表示，昨日確診突破5萬宗是預期內的事，因為確診個案每兩三日倍增，料趨勢繼續向上，仍未見頂。至今累計670個院舍出現個案，涉及3,650個院友，1,150個員工。短短3日已錄得逾10萬宗。

當局自上周已表示會推出快速測試呈報平台，昨日仍稱本周內會推出，歐家榮並明言，推出後本港確診數字會大幅上升。他介紹，市民呈報資料時，須提供身份證資料、快測棒照片、驗出病毒日期，以確定病人的隔離期和家人的檢疫期。如呈報當日已滿第7日，檢測結果已連續兩次轉為無感染，患者本人又已接種兩劑疫苗，就毋須隔離。他相信市民不會虛報，但不排除抽查個案，安排核酸檢測。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業則談到死亡人數再創新高，醫療前線爆疫情況亦未止，至今共有4,322名醫管局員工染疫，600名員工已復工。此外，由於一線、二線負壓病床已經接近爆滿，醫管局已改裝部分普通病房，加裝抽氣扇，增加換氣量，預計能增加不少病床接收患者。

對於民間連日出現恐慌搶購潮，林鄭月娥昨日出席一個活動後表示，全民檢測要在短時間內多次進行，以達到「清零」的效果，當局必須先仔細規劃。她強調，香港一定不會全城（a wholesale city lockdown）的禁足或封城抗疫，並重申任何全民強制檢測措施均會照顧到市民生活所需，金融業等運作亦不受影響，她指現時有很多傳聞或錄音散布謠言，呼籲市民保持警覺，以平靜心態應對。

不過，政界卻對不同政府官員、專家的五花八門言論大感不耐煩，有人直接致函林鄭月娥，促政府高層糾正現時資訊發布的亂象，認為疫情已令市民人心動盪，現時的情況令人擔憂香港的經濟及整體情況會受到嚴重影響，呼籲政府應發出正面而有用的訊息，消除無助情緒，而非讓人懷疑一國兩制瀕消失。

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