圖書館推主題閱讀活動　市民可安坐家中免費進入電子「黃金屋」

圖書館休館多個星期，市民久久未能到圖書館「打書釘」，康樂及文化事務署香港公共圖書館分階段推出主題閱讀推廣計劃，首期推出「六十本館長選書 × e閱讀小站」，市民可以安坐家中毋需預約，免費進入電子「黃金屋」，重拾閱讀的樂趣。

該60本中文電子書涵蓋7大生活題材，包括個人成長、家庭、愛情、工作、創意、哲學和繪本，並且由逾40位圖書館館長撰寫短文，分享讀後感想，以第一身視角把心神領會融入生活中，令市民以閱讀覺察人生的多樣性，發現生活的闊度。

其中在《老爸練習曲》的館長撰文中，作為母親的館長分享了一則和媽媽級友伴的有趣經歷，在一次聚會中談得興高采烈的媽媽們當一談到由丈夫照顧孩子時，就突然很有默契地各自回家。館長繼而談及從書中得到的啟發和反思，期望讀者們能對另一半多添諒解。

市民即日起至5月1日只需經圖書館專題網頁或下載HyRead 3應用程式，登入圖書館帳戶，毋須預約可即時免費下載閱覽館長精選HyRead /SUEP中文電子書，不設限額，亦不會計算在每位讀者限借四本的借閱限額內。