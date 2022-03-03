連日恐慌性囤糧未止　批發商：供應無問題　零售商：僅上貨不及

港府對禁足令的推行朝令夕改，市民恐慌之下連日到市面採購大量物資，據了解今日(3日)搶購情況依舊，早上已有市民到鰂魚涌一間超級市場大搜羅，購買糧油食品，不少貨架清空。批發商則派定心丸，呼籲市民毋須搶購。港九罐頭洋酒伙食行商會主席葉本良今日表示，本港超過80%罐頭來自四川、河南及安徽等地，新年後內地的廠房已正常復工，本月會有數百萬罐頭到港，供應無問題。運輸及房屋局局長陳帆亦稱，政府非常關注市民搶購食品及日用品的情況，已與內地當局加強溝通，增加供港貨品的供應。

葉本良指出，本港現時的罐頭足夠兩三個月需求，又稱疫情下罐頭銷量倍增，約為平日的3至5倍，但貨源會不斷到港。提及多間超市貨架清空，他認為是因為物流業有多人染疫，運輸能力未能補上，與供貨量無關，而本港糧油白米的存貨都非常充足，呼籲市民毋須搶購或囤積。

佳寶食品負責人林曉毅指，近日生意額較平日增加一倍，貨品一上架幾乎同一時間被全數清空，但約3成員工染疫或需要檢疫，導致物流及店面都人手不足，強調供應非常穩定，存貨亦足夠售賣3個月，呼籲市民保持理智。

針對食品供應問題，陳帆指昨日(2日)內地進口本港冰鮮豬肉的貨量已達是平日的1.8倍，蔬菜超過2,500噸，較去年平均每日多近1成，又提到政府已經陸路、水路及鐵路，保障內地供港貨品穩定，並啟動跨境鐵路貨運列車，暫定每天一班，日後可達到每天4班；陸路方面，會在香港國際機場貨運設施、葵涌貨櫃碼頭及屯門內河碼頭，設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁場，內地貨車可直接運貨到接駁場，稍後會進行試運。