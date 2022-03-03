公務員入政府大樓　4.1前要打第2針　5.16須打第3針　

因應當前疫情非常嚴峻，對本港構成前所未見的威脅，政府發言人今日（3日）宣布，政府部門會繼續維持緊急和必須公共服務，騰出人力資源全力處理抗疫工作。政府會密切監察疫情的發展，適時再檢視情況。

發言人表示，政府僱員不分部門，均以抗疫為眼前的首要任務。對於有評論指政府安排僱員在家工作而非投入抗疫工作，發言人強調全體政府僱員均上下一心，以抗疫為首要目標和任務。政府僱員不論是否在辦公室工作，亦不論原來的職責為何，皆須隨時候命並應部門徵召參與抗疫工作。

發言人說：「為抗擊第五波疫情，各部門一直有動員人手全力參與抗疫工作。除了調動大量人手執行檢測行動、進行個案追蹤工作、協助發出檢疫令等，政府最近加大了『圍封』及『受限區域』行動的規模，動用了八個政策局和旗下39個部門的人員參與。自『居安抗疫』計劃實施以來，民政事務總署已先後安排約1,000位政府僱員負責24小時電話熱線的運作，並為包括確診患者、受檢及居家檢疫人士等有需要的市民提供支援和協助。新增的社區隔離和治療設施如剛落成的方艙醫院，則動員了紀律部隊的成員負責管理的工作。此外，商務及經濟發展局亦正統籌抗疫醫療物資，包括內地供港的快速抗原測試包、口罩、中成藥等，並已迅速透過部門和地區團體分發到港物資予前線人員、接受治療者和指定高風險和特定群組等。政制及內地事務局亦正全力籌劃『全民強制檢測』計劃，屆時政府部門亦將動員大量人員提供支援。公務員事務局的人員也以最大力度增加疫苗的接種地點和數量，以期盡快為尚未接種疫苗的市民提供保護。 」

發言人續說：「為進一步加快鞏固公務員團隊的保護屏障，以減低對防疫抗疫工作的影響，政府已修訂政府僱員進入政府大樓和辦公處所的『疫苗通行證』安排。在最新安排下，除持有有效新冠疫苗接種醫學豁免證明書，證明其健康狀況不允許接種疫苗的政府僱員外，所有因工作相關目的進入政府大樓及辦公處所的政府僱員，均須於四月一日前完成接種第二劑新冠疫苗；並於五月十六日前，或於接種第二劑新冠疫苗後八個月內接種第三劑新冠疫苗，才可進入有關政府場所。」

發言人強烈呼籲全港僱主盡量讓員工在家工作，以大幅減少社區人流和社交接觸，盡可能減緩病毒擴散，讓香港早日打贏抗疫戰。