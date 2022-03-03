海關發現不安全嬰兒床　籲家長立即停用

海關今日(3日)提醒市民留意一款不安全嬰兒床，測試結果顯示該款嬰兒床有潛在結構安全風險。為免發生意外，家長應立即停止讓兒童使用該款嬰兒床。商戶如有出售，應立即下架。

海關指，人員早前從深水埗一間兒童產品零售商試購一款嬰兒床作安全測試，結果顯示該款嬰兒床在撞擊測試後出現破損，可能會導致使用者墮地受傷。此外，海關亦發現該款嬰兒床未附有《玩具及兒童產品安全條例》所規定的識別標記及雙語警告標籤。

海關已採取行動，從該零售商位於元朗的分店檢獲一張同款懷疑不安全嬰兒床，同時發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該款嬰兒床。此外，海關人員亦到全港各區巡查，暫沒有發現該款嬰兒床出售。調查仍在進行中。

海關提醒市民，於購買及使用嬰兒床時，應注意標籤上顯示的合適使用年齡建議；當完成安裝後，應檢查產品是否穩妥；使用產品前，應細閱相關的使用說明及指示；檢查嬰兒床的結構，例如是否容易破碎、有否隱蔽而鋒利的尖角、表面是否粗糙、邊緣是否銳利、縫隙是否有夾傷手指的可能性等。

根據《條例》的規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬港元和監禁1年，其後各次定罪則最高可被判罰款50萬港元及監禁2年。