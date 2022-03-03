港府先指5月選特首是唯一方案　被再三追問改口稱非最後限期

港府早前因應疫情嚴峻，引用《緊急情況規例條例》將原於3月27日的特首選舉押後至5月8日舉行。立法會審議有關規例的小組委員會今早(3日)召開會議，有議員指今次為選舉可公平舉行而延期，詢問如5月初疫情持續嚴重，仍堅持舉行是否「自打嘴巴」，又有人關注可否以協商方式產生特首。政制及內地事務局回應指，提交立法會的最新選舉日期是唯一方案，但非最後限期。就可否協商產生特首，而現行的《行政長官選舉條例》，當中沒有關於協商的條款，強調是中央事權。

研究《緊急情況(選舉日期)(第六任行政長官)規例》及相關事宜小組委員會今召開首次會議，根據《基本法》第45條，特首可通過選舉或協商產生，有指今次協商產生特首是方案之一。

對於議員鄧飛問及特區政府可否決定協商產生，新任特首政制局常任秘書長鄧忍光表示，現時香港的特首選舉條例只有一條，即《行政長官選舉條例》，當中沒有關於協商的條款。他強調在香港管轄中只可使用有關條例，協商非本地法例框架中存在的安排，又指是中央事權。

議員狄志遠指7月1日如是選舉「死線」，否則與《基本法》有牴觸。但如疫情繼續嚴峻未好轉，仍堅持舉行選舉，憂會影響參選人與選委互動，質疑政府是「自打嘴巴」，關注港府會否有「Plan B」。鄧表示，提交立法會的選舉日期是政府唯一方案，又指特區政府需要按《基本法》要求辦事，修改權限受《基本法》限制，就超過7月1日後舉行選舉方面，不是港府可權轄的範圍。

再被狄追問時，鄧才再解釋指在做任何計劃，要為市民、參選人提供時間表，故提出選舉日期時不會提供4、5個選項。他又指5月8日非最後限期，但目標仍是如期舉行，有需要時會審視情況。

至於如有候選人或選委確診，政府可如何應對，鄧忍光表示已有預案，會在隔離設施中設投票站，舉例指在去年立法會選舉日亦在竹篙灣檢疫中心設投票站，只是沒有需要使用。如參選人受感染，選舉法例亦不會阻止候選人進行競選活動。

就選舉經費方面，議員盧偉國指疫情爆發嚴重，當前要務是盡快穩控疫情，抗疫先行，故支持押後選舉。他問及有人已宣告參選，有關選舉經費已被啟動，亦留意到有人早前已籌募經費，關注已宣布參選人早前使用的選舉經費，在5月舉行的選舉中是否被「抹去」。

鄧忍光回應指，就已中止選舉而言，有人如公開稱有意參選，又已動用選舉經費，仍要按法例履行申報義務，強調不可一筆勾銷。但在新的選舉中，其選舉經費會重新被視作為零，需要有關人士需再次宣布有意參選才再開始計算。他又指2020年立法會選舉亦有先例，為了有公平起跑線，不可將已使用的經費帶到新的選舉中。參選人亦要將早前籌款所得而未使用的款項，捐給香港法例承認的組織，不可保留款項。