老人院7旬翁涉非禮3女職員　因精神混亂脫罪被判入院令兩月

7旬老人在老人院內非禮3名女職員，其中一次更欲將女職員拉倒床上，其手臂觸碰對方的胸部，及後被告遭到女職員訓話，只是「笑瞇瞇」望向她。該名老人被控3項非禮罪，精神科醫生診斷其為精神混亂及不適合答辯，但被告否認有非禮他人。案件早前審訊時，裁判官鍾明新考慮被告的精神問題，裁定其無罪，但認為他有非禮過女職員，故押後案件以待索取精神醫生報告。被告今日（3日）於觀塘裁判法院被判醫院令，須進入小欖精神病治療中心2個月。

報稱退休人士的74歲被告盧國賢，被控於2021年10月31日在秀茂坪利安道順安邨瑞興護老中心內猥褻侵犯女子A；同年11月17日猥褻侵犯女子B；及於同年11月18日猥褻侵犯女子D。

控方案情指，女事主A當時在護老中心照料老人，突然遭被告從右擁抱。A感到被告當時欲將她拉倒床上，而被告手臂亦觸碰到她的胸部，她撥開被告手臂後，向被告大叫「你如果再係咁樣，我就報警」，惟被告只是對着她「笑瞇瞇」。女事主B則供稱，她走到被告床邊及叫他出來吃飯，但被告沒有回應，她轉身離開時，感到右邊臀部遭被告用手掃過。女事主D供稱，當時她在院舍大廳為被告量血壓，被告突然用手掃她手背，又向她下身私處伸手及想摸她。D當時立刻「彈開」，惟被告拉住她衫尾，她遂向被告指「唔可以咁樣，咁樣唔啱」，被告才縮手及自言自語「咁樣唔啱」，惟當她轉身及想離開時，被告用右手打了她左臀一下。

裁判官早前裁定，3名事主誠實可靠及信納被告案發時有作出非禮行為，並且指出精神科醫生均診斷被告有精神混亂，被告若再不入院治療，不但會影響自己，亦會作出危及他人的行為，本案便是例子。

案件編號：KTCC2059/2021