哥哥性侵細7歲半胞妹　非法肛交罪成判監27個月

於速遞公司工作的23歲男子，被控在2019至2020年間，於住所強姦比他小7歲半的五妹，及與她肛交。案件於今年1月經過多日審訊後，高院陪審團最終裁定被告一項非法肛交罪罪成，高院法官李運騰今(3日)判處被告監禁27個月。法官指被告早於約10年前已被指曾非禮兩名胞妹需入住院舍，不論被告曾否做過亦應知涉性侵犯行為的嚴重性，但他就是次案件至今仍毫無悔意，故最終決定判被告入獄。

代號TCK的被告與事主X的父母育有6名子女，被告排行第二，是唯一兒子，X則排行第5。被告原被控一項強姦、一項交替性的亂倫罪，及兩項與未滿21歲女子肛交罪，控罪指他在2019年某日於其東涌的家中強姦X，交替的亂倫罪則指被告於同日與其親妹X性交。另外兩項控罪則指被告分別於2019年某日及2020年10月30日在家中及單位外的梯間與X非法肛交。陪審團最終裁定，僅2020年10月30日在後樓梯發生的非法肛交罪成。

據案情指，社署在X出生前，已發現他們的父母疏忽照顧子女。當X出生後，曾被安排到寄養家庭照顧，案發期間則居於兒童之家，間中才回家度假。X有專注力不足及過度活躍等問題，認知能力亦低於平均水準，至於被告亦有注意力缺乏過動異常症（又稱過度活躍症）等，2015年曾因店舖盜竊及非禮院舍職員被判入更生中心，翌年又因盜竊罪被判入教導所。

法官引述被告的相關報告，專家指被告欠缺監管及指導，青少年時期較反叛。專家又指被告至今仍堅持清白並指摘X說謊，其重犯機會高；X的報告則指她父母對她較冷淡，關注亦較少且少有聯絡。案發後父母亦指摘X說謊且為家人帶來麻煩，並表明打算放棄X的監護權。專家又指X於事發後出現無力感且感創傷及焦慮，得不到家人諒解，情緒低落並有自殘行為，認為X需接受心理輔導。

法官指考慮到被告的智力水平，有可能不知道X不同意性交，但是X與他是兄妹關係，案發時只有14歲，被告又沒有使用避孕套，增加X患性病風險，加上X的心理創傷，故需判處即時監禁。另外考慮到被告非初犯且毫無悔意，而被告胞姐雖寫求情信指被告曾做義工且照顧小動物等，但與專家於心理報告對他的描述相距甚遠，法官最終決定判處被告監禁27個月。

案件編號：HCCC 181/2021