政Whats噏：李浩然被指係選舉新手　張宇人教籌經費先做好預算

新一屆特首選舉將由3月27日押後至5月8日舉行，不過早前已有兩人表明參選意向，港府就話按現行法例如有人已公開表明參選，就需要就有關選舉開支作申報，並將籌款所得剩餘款項捐畀獲政府認可嘅慈善機構。之不過，議會「新丁」李浩然今日(3日)擔心呢個機制會令有關候選人無能力再作第二次籌款，令其無法再參加5月嘅選舉，屬於最資深議員嘅飲食界張宇人見到李提出嘅憂慮，認為對方仲係新手，不禁要出聲教李點樣避免情況發生。

議員李浩然喺一個相關嘅委員會會議上話，原定選舉只係中止同延期，唔應該被視為另一次新嘅選舉，擔心有關候選人早前已就選舉經費籌款，喺5月選舉舉行前，無能力再次籌得另一筆款項，憂會帶嚟唔公義情況，令佢哋無法再參選。

雖然政制及內地事務局已回應有關安排係按法例進行，但李就認為呢個規定係有問題咁話啊。該小組委員會主席張宇人喺指示下一位議員發言前，都忍唔住分享下過去參選嘅心得。佢話「以後你做選舉，都穩陣啲，搵人捐款畀你都唔好一次過拎晒啲錢」，仲話咁就唔會擔心一次過取得全部捐款後，遇到類似情況要將其餘款項捐畀機構，之後無法再籌錢。

李聞言後笑指「呢啲情況無法預計」，但張就認為李係「新做選舉」，話自己咁多年參選，都會做好預算，即使搵到人支持，都要考慮以咩情況收取款項啊。