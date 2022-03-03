獲科大特別取錄9月入理學院　蘇慧音：夢到在課室上課

大學教育資助委員會早前推出為精英運動員而設的「學生運動員學習支援及入學計劃」，香港科技大學今（3日）公布，該校透過此計劃取錄了在東京奧運乒乓球團體賽奪得銅牌的運動員蘇慧音，她將於9月入讀理學院，預計修讀物理。蘇坦言是因為右手的傷患加強了她重返校園的決定，日後會將重心側向學業，而她自中三起離開校園，對於能再讀成為學生感「難以表達的興奮」。

蘇慧音為此計劃首為被科大取錄的運動員，科大指，聘請額外學術導師，向入讀的精英運動員學生提供更多靈活及個人化的學業支援，包括延長學習時間、調整學業負擔、考試改期、豁免課堂出席率要求等。

他們每年可獲42,100港元的全額學費獎學金及55,000港元的生活津貼、輔導服務，以及為運動員參與比賽和提供預防受傷與治療傷患訓練提供等資助。

蘇原本就讀拔萃女書院，她中三起離開校園，她當時打算給予自己兩年時間，全心投入乒乓球訓練，豈料「一走就是十年」。她坦言，過去十年亦很留戀校園生活，甚至不時會夢到在課室上課的場景，亦會因而不開心。

不過，她在這10年沒有完全放棄學業，期間有私人補習，鞏固知識。她表示，自己對物理充滿興趣，一些以為是理所當然的現象，背後其實涉及很多理論，物理似是一對眼睛，讓她對世界有更多了解，因此都想挑戰自己，修讀物理，而其姊蘇慧軒亦畢業於科大。

蘇表示，手部的傷患影響她打球時的發揮，因此完成奧運之後，亦會考慮未來的路，剛巧教資會有此計劃，令她下決心重拾學業，以往運動的重心可能佔90%，未來可能會變成「50%運動、50%學業」。

科大招生及入學事務處處長劉夢琳表示，有關計劃將延長截止報名日期為3月31日。