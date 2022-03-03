中大醫院將接收輕症新冠患者　首階段提供24張病床

香港中文大學醫院將成為首間接收確診者的私家醫院。中大醫院表示，為紓緩公營醫療系統的壓力，已向政府提出協助接收部分16至75歲、病情穩定及輕微的新冠患者。現階段暫時可提供24張病床作相關用途，指定病房位於醫院大樓東翼，已進行了改裝工程，包括負氣壓病室，確保達致感染控制及治療護理等多方面的適切標準。確診者及非確診者的區域及設備將會完全分開，杜絕交叉感染的機會。

中大醫院將以「一樓兩院」的方式接收相關病人，確診病人及非確診病人所使用的硬件設備、日常運作都會完全分開。其他病人及服務不會受有關安排影響。所有獲安排轉介的病人均會由救護車送抵中大醫院，經特定通道及升降機直接送往指定病房，相關病房亦已配備所需的檢查及治療器材。因此，相關病人由送院至住院的整個過程，並不會踏足醫院其他範圍，亦不會與院內其他病人接觸。

中大醫院已向衞生署提交啟用相關病房的申請，並爭取於本月內開始接收由醫管局轉介的新冠患者。中大醫院會與醫管局及相關部門保持密切溝通，就協助接收相關病人制訂最可行及合適的方案，並確保有關安排在安全及可控的情況下進行。