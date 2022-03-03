多間巴士公司調整服務　工會稱乘客平均多等20分鐘

疫情嚴重，多間巴士公司由明天(4日)起至本月16日期間，將會調整服務，包括暫停共98條有其他替代公共交通服務的路線、5條只在假日提供服務的郊遊路線及1條通宵路線。汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰今日(3日)表示，88條暫停服務的路線中，有部分為熱門路線，加上暫停的路線廣泛，影響乘客較大，現時亦有不少路線已要乘客多等10至20分鐘。他又指，巴士公司的染疫員工不斷增加，或有不少員工是在車站休息室染疫。

受疫情影響令公共交通工具乘客量顯著下跌，加上人手安排同受影響，運輸署日前批准5間巴士公司調整其服務。黎兆聰表示，暫停服務的路線中部分為熱門路線，包括幾條由尖沙咀碼頭開出的路線，當中也有部分為行走公共屋邨。黎指出，暫停服務路線廣泛，對乘客影響大，有可能變相要轉乘其他路線，甚至轉搭其他交通工具。

黎又稱，現時不少路線只維持有限度服務，平均要等多10多至20分鐘，每條路線平均25至30分鐘一班車，黎亦有親身到車站了解情況，只見候車乘客人山人海，上到車後車內環境非常擠迫，近日氣溫回暖後車內冷氣亦不足，憂長此下去會增加車廂內的播疫風險。

黎稱以他所知，目前公司染疫員工的人數正不斷攀升，包括車長及站長等，相信不少人是於車站休息室內用膳而受感染，又稱知道早前有部分員工或家人被驗出有病毒但仍然上班，令病毒擴散。