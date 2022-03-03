私家車保用條款疑反競爭　競委會邀車主及獨立車房提供資料

競爭事務委員會正調查部分私家車製造商與本港分銷商訂立的協議，向私家車車主施加限制性保用條款，可能涉及反競爭行為。根據條款，不論保養或維修項目是否屬於保用範圍，私家車只能送往通常由分銷商擁有的特約維修中心，進行保養和維修；如果車主在保用期內光顧獨立車房，可能會令保用失效。競委會認為，條款令車主的選擇大減，亦令獨立車房較難競爭，最終可導致高昂的保養和維修費用。

競委會今日（3日）表示，正根據《競爭條例》，調查部分私家車製造商與其本港進口商、分銷商或認可經銷商所訂立的協議，了解有關協議是否指定向本港私家車車主施加具限制性的保用條款，包括規定車輛必須在通常由分銷商擁有的特約維修中心進行維修或保養，車輛的保用才能維持有效。

在這些具有限制性的保用條款下，無論要保養或維修的項目是否屬於保用範圍，私家車亦只能被送往特約維修中心進行保養或維修，以確保保用持續有效。車主如在保用期內光顧獨立車房，便需承擔車輛保用失效的風險。

競委會關注這些保用條款，可能會限制了車主在保用期內光顧獨立車房，使獨立車房較難與特約維修中心競爭。這情況會不必要地令車主的服務選擇大減，最終導致高昂的保養及維修服務價格。

競委會在調查期間，曾與相關的市場參與者接觸，並詳細分析私家車保用的限制性條款。為繼續完成相關調查工作，並制訂合適的處理方法，競委會歡迎任何人士就這些限制性條款提供資料或意見。競委會呼籲公眾提供資料，並指調收到的資料會保密，亦指接受匿名人士提供的資料。競委會重申調查仍在進行中，強調進行調查並不表示對此事宜已有定論。