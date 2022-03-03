大型項目環評需時長達4年　環境局倡縮短至最多24個月

《環境影響評估條例》訂立多年，但相關程序往往需時。環境局文件指出，目前條例的程序需時，其中大型項目耗時約3至4年，甚至更久，故建議縮短有關時間，並將收集大眾意見。環境諮詢委員會將於下周一(7日)將討論優化環評的程序，並獲建議就一般項目，將環評程序縮短至18個月，大型或較複雜的項目則縮短至2年。

環境局指，將推出智能平台及中央大數據研究至環評程序。該局又指，環評中的生態影響研究較需時，因研究需涵蓋乾燥及濕潤的季節，令部分研究最終需時約2年，故建議統一生態研究的方法及時間等，並建議推前環評程序，由漁農自然護理署先為生態研究提供建議。

長春社公共事務經理吳希文認為，環評程序的確需要檢討，並指近年關注的光污染及碳排放等影響評估亦未有加入至環評評估內，並建議可增加環評的透明度。他又指，過往環評研究多會提出緩解及補償措施，但一直未有透露有關成效，建議檢討有關程序，並將緩解措施的成效羅列至數據平台，供顧問公司及學者參考。

他又指，環境局建議漁護署提早為環評提出建議，憂慮此會收窄環評的數據，變相推前生態研究的時間。他舉例，天氣變化不可測，例如濕季及乾季會受時節影響，認爲即使提早開展生態評估，亦應隨時更新環評資料，否則或會低估生態價值。