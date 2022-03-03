新冠死者數目與日俱升　靈車「超載」一車運走3遺體

本港疫情持續大爆發，不幸染疫身亡的主要為長者及長期病患人士。東網記者今日(3月3日)在明愛醫院直擊有疑似新冠患者的遺體被直接送上靈車，目睹有工作人員將3具遺體搬上同一輛靈車上，與一般「一車一屍」的做法不同，懷疑屬非常時期非常手段。至於明愛醫院的冷凍櫃已運作，寶福紀念館的冷凍櫃估計最快今晚完成工程。

明愛醫院戶外設有一排藍色及黃色帳篷，專門處理待入院的確診病人，而藍色帳篷下多數為臥床長者，黃色的則大多輕症。東網記者今日中午時份在明愛急症室外，直擊有靈車駛至，其後有穿着全套保護裝備的工作人員，合力將被白布包裹的遺體搬上靈車，惟他們接連將多具遺體運上同一輛車，最多「三屍一車」，與一般一車只載一具遺體的做法不同，現場消息指可能這些是無人認領的遺體，才會如此集中處理。

至於政府設置的臨時冷凍貨櫃亦陸續運作，明愛醫院已增至兩個貨櫃，記者今日已見有家屬到該位置認屍，據家屬透露存放的遺體並非確診者；而寶福紀念館的貨櫃就增至4個，現場有電力公司工作人員正在趕工，消息指最快今晚完成相關工程，短期內投入運作。