政府求助電話難駁通　議員推熱線計劃支援沙田區確診市民

新冠肺炎疫情確診數字大幅增加，公營醫療系統及隔離措施不勝負荷，確診者需要在家自我隔離。有立法會議員今(3日)宣布，率先在沙田區推出第一期「醫電通」熱線支援計劃，現時已召集20位醫生提供協助，料每天有200位沙田區居民受惠，包括提供醫療資訊。

民建聯數位議員與醫療衞生界議員林哲玄團隊合作推出計劃。該黨議員李世榮指，今次計劃屬「先行先試」，由於沙田人口為全港人口約十分一，當區疫情亦是嚴重，故經討論後認為可先在該區推行。他指該黨在多區已推出抗疫支援計劃，1日收到500個居家確診者來電，希望獲得藥物及檢測物資，需要人手派放物資。而在派發抗疫物資期間，收到不少市民的查詢與醫學問題有關，故認為專業人士可解答居民問題，令他們安心。

他指，團隊將會透過WhatsApp收集確診者資料，經梳理後，交由林團隊的醫生主動跟進。至於會否將計劃推展至其他地區，他表示因資源及人力有限，需要視乎計劃推出後會否有更多同業支持，才可考慮可否推行至另外17區。

林哲玄表示，現時暫時召集20位私家醫生，當中有外科、耳鼻喉專科及兒科醫生等。他又指雖然政府提供熱線，但外界經常反映「打唔通」。有關確診者如何在家減低傳播方面，看似容易處理，但有部分問題亦較難處理，若有小朋友發燒但仍未確診，團隊便可就藥物分量提供意見。

議員郭玲麗亦指，政府醫療系統崩潰，沒有醫生為確診者提供意見。她提及不少家長反映未接種疫苗的小朋友病情較嚴重，在無助情況下需要尋求議員協助，了解如何進行居家觀察。她又希望政府做好醫療系統及角色，為家長提供支援。