本港處理野豬問題惹議　立會秘書處：日本管理策略具參考價值

野豬擾民成為備受市民關注的議題，漁農自然護理署過去曾以獵殺方式處理野豬滋擾問題一度惹起爭議。立法會秘書處發布新一期刊物《資訊述要》，當中提到日本管理野豬的策略，具一定參考價值。

文章指出，大部分先進國家都以撲殺野豬為常用措施，日本政府在2013年尾，推行加強管控鳥獸的全國性政策，目標在10年內令全國132萬隻野豬的數目減半，必須全盤管理策略下的主要措施，而在該管控政策下，狩獵野豬只是野豬綜合管理辦法的一環。另外亦需要對野豬數目作出可靠估算以便擬訂政策，地方政府須建立定期監測系統及每年對野豬種群進行科學調查，並推算其未來數量，在此基礎上得以擬定每年捕殺量。同時需要預防性棲息地管理，以及推廣智能捕捉技術、加重對餵飼野生動物的罰則等。

文章又指，日本野豬數目在2014至2019年期間已下降三分之一至80萬頭。野豬滋擾問題亦放緩，其中野豬破壞農作物造成的每年損失金額，由約4.6億港元降至3.12億港元。野豬傷人個案亦由2016年的49宗減至2021年的38宗，其中在神戶，傷人個案數目更在4年內急挫86%至2020年僅兩宗。