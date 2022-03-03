個別品牌退燒止痛藥沽清　恢復供應最快1至2個月後

新冠肺炎蔓延，市民為求自保，搶購多個品牌的退燒止痛藥，令藥房原本有一至兩個月的存貨，數日間「海嘯式」沽清。有藥房理事長於電台節目建議，政府應向市民解釋，非必要購買某一品牌的撲熱息痛藥物，可選擇購買含相同成分的其他代替品。

港九藥房總商會副理事長張德榮表示，近日市民集中搶購某一品牌的退燒止痛藥，令藥房原本有一至兩個月的存貨已全數沽清。他說，由於該款止痛藥並非香港生產，供應商也缺貨，預計需1至2個月才有貨到港。他同時承認，有個別藥房抬高藥物售價，為操守問題。

另外，有市民透露，由於自己本身要服用止痛藥，但由上周至今（3日)到多間藥房及連鎖店也無法買到，家中只剩4粒止痛藥供應給全家人，質疑官員只叫市民鎮定、不要「盲搶」，但漠視現實情況。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明建議，政府應安排撲熱息痛原材料運入本港，令本地藥廠加快製藥。如市民發燒沒有退燒藥，只能靠多飲水降溫、額頭冰敷、用暖水抹身及保持空氣流通。但他強調，若48小時過後，特尤其兒童，發燒不降反升或抽筋就應求醫。