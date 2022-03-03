今增56827確診續破頂　其中僅2宗輸入個案

第5波新冠肺炎疫情爆發不止，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日(3日)新增56,827宗確診個案，續創單日新高，其中僅2宗輸入病例，其餘均屬本地感染。本波疫情確診個案累計至337,926宗。另外，醫院管理局公布，截至今日凌晨，過去24小時再有144名患者死亡，涉及85男59女，當中56人居於院舍，死者中有134人超過65歲，本波疫情累計1,153名確診病人於公立醫院離世。

截至昨日(2日)，再有多37間院舍出現病例，當中21宗來自安老院舍，16宗為殘疾院舍，涉及多於434名院友及132名職員，院舍分散多區。

食物及衞生局副局長徐德義指，除繼續為高風險群組檢測，政府會維持社區的檢測中心和流動檢測站，提供免費檢測服務，並繼續封區強檢，他表示當局已大量購入快速測試套裝，將派給高風險群組、污水驗出病毒的區域等。徐又稱，至今已有3款在內地應用的中成藥抵港，包括藿香正氣片、蓮花清瘟膠囊等，港府正透過18區中醫診所派予市民，亦有發放給隔離人士。

食品供應方面，徐表示進口本港的鮮活市民供應穩定，希望市民不要搶購，內地政府也會全力協助，開通水路、陸路、鐵路運輸，確保蔬菜、水果、日常食品、生活物資正常供港。而上水屠房在內地支援下，將盡快重啟。

昨日的確診個案中，有症狀和無症狀比例是2：1，導致Omicron變種病毒更加容易在社區傳播，故呼籲市民不要外出，亦勿進行跨家庭聚會。另外，第5波疫情首520名離世確診者中，有91%人都沒有打齊2針新冠疫苗，長者及兒童明顯受影響，認為應盡快為他們打針，當局正增設專門的接種中心。