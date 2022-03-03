再多144新冠患者病亡　其中134人為長者

本港新冠疫情持續嚴峻，今日(3日)確診數字再創新高。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生今在疫情記者會指出，過去一日有144人離世，涉及85男59女，年齡介乎42至102歲，當中134名都是60歲以上長者；而死亡個案中有124人沒有接種疫苗。

李立業表示,今日公布的死亡病例中包括多名較年輕個案，其中一名44歲男子，本身居於院舍，2月27日下午到廣華醫院求診，當時有發燒、氣促，需要插喉，直至昨日早上不治；另42歲男死者本身是小欖醫院病人，有殘疾，因確診轉至內科治理，同樣延至昨日不治。一名54歲男死者本身有糖尿病、高血壓，但生活可以自行治理，他去到聯合醫院時維生指數偏低，經掃描發現有肺動脈栓塞，遂送入深切治療部，惟暫時未知其死因是否與新冠有關。

昨日亦分別有57歲及51歲女死者，以及一名52歲男死者，他們本身均有癌症，兩名女死者分別在前日(1日)及上月26日晚，到威爾斯親王醫院及將軍澳急症室求醫，其中51歲女死者因病情轉差，出現精神錯亂，轉至內科病房後於昨日早上不治。另男死者是昨日早上到東區醫院求醫，經搶救、插喉無效。

李立業又指，目前有6,698名患者，分別在北大嶼山醫院、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館社區治療設施及公立醫院接受治療，另有720人在竹篙灣正接受隔離。留醫病人中，目前有78人危殆，116人嚴重。醫管局入院篩查亦發現60名病人受感染，130多名病人被列為密切接觸者。而公立醫院隔離病床目前使用率為88.1%，至今共5,251名醫院管理局員工感染，600人已經返回工作崗位。

李立業會上又指，本港於上月24日至3月1日期間有42名病人去世，屬於滯後公布，第5波疫情至今，共累計1,153人在公立醫院離世。