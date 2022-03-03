全民強檢未至　市民搶購物資備戰　港府僅指需從長計議

第5波新冠肺炎疫情未見放緩，港府早前宣布將推行「全民強檢」，加上呼籲市民自行快速檢測以減輕本港醫療負荷，鬧得市民人心惶惶，情況儼然戰事打仗，所謂「三軍未動，糧草先行」，無論糧食或快測包近日均出現搶購潮。食物及衞生局副局長徐德義今日(3日)表示，政府已公布會進行「全民強檢」作為達致清零目標的非常重要手段，由於涉及全港市民，規劃上會非常小心。他指出，措施可能對市民的流動有限制，強調會留意如限制的幅度、操作等安排，當局會從長計議、小心思量，政府亦理解市民對此的關注，故有決定會及早公布，讓市民有時間準備，呼籲毋須搶購物資。

對於「全民強檢」是否使用混合樣本，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮補充指，知道做法有助節省時間及程序，但實際上有否幫助，須視乎發病率，如果有很多個案，即發病率高，相信混合樣本不是特別有效，政府會聽從專家意見，選擇最有效的方法。

此外，快速檢測包方面，歐家榮指，市面上的檢測套裝林林總總，建議市民從有信譽的地方購買，並遵從使用指引。而衞生署亦有註冊制度，外國同樣有資料顯示哪些快速測試套裝合乎資格。他又指，市民如做快測確診後，發現所使用的快測包不合資格，應用合格快測包再做一次，或直接進行核酸檢測，以證是否真的確診。

歐續稱，由於快速測試登記平台即將推出，目前資訊科技人員仍在趕工，如再有新進展就會公布。而在此之前，現有的平台只會計算核酸檢測確診的人士，不包括快速測試，預料快速檢測確診人數以十萬計，他表示知道有幾千人誤用錯的平台登記快測結果，當局已發出訊息，提醒他們自我隔離，當快速測試登記平台推出，當局會再提醒有關人士重新登記。

至於有多少人經快測確診，歐相信數字不少，預期會數以萬計，而當局現時進行的核酸檢測已連續2天錄得超過5萬宗確診個案，當中有三分二人出現病徵，故認為社區或會有輕症及無病徵患者未做核酸檢測，但在快測中卻驗出病毒，他希望市民往後一收到快測確診便在即將推出的網上平台上報當局。