袁國勇指已錯過長者接種最佳時機　全民檢測作用不大

政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇，今日(3日)到西環新萬福護理院協助院友接種新冠疫苗。他說為院友打針有困難，憂慮長者體弱或出現併發症，難以照顧，加上多名長者已出現病徵，錯過接種疫苗的最佳時機。問及全民檢測，袁國勇指全民檢測在內地證實有效，但本港需結合實際情況，如確診數字居高不下，全民檢測作用不大，因已錯過時機。袁又呼籲私家醫院協助接收患者，減輕公營醫療壓力，而市民亦應先想清楚才去購買藥物。

袁國勇視察後表示，現場見到很多長者咳嗽，為7名長者做快速測試，當中3人染疫，擔心院舍可能已經有過半院友確診。他指現時只有盡快讓私家醫生和護士到院舍，為抗原測試無染疫、沒有病徵的長者接種。他擔心香港要在第五波疫情付出很大代價，死亡人數會很高，再次呼籲長者盡快接種，並建議長者在確診後的3個月後接種疫苗是最佳時機，因中和抗體會較高。而安老院舍的長者或應進行「逆向隔離」，可惜本港未有足夠配套準備。

對於全民檢測方面，袁相信政府已在「密鑼緊鼓」地準備中，但認為已錯失最佳時機，加上本港隔離設施不足，全民檢測效果有限。他指全民檢測期間禁足需要配以支援，擔心本港配套不足，坦言「不可能完全不讓人出來」，憂即使完成全民檢測，「好快第6波又來，或者第5波都斷不到尾」，多位政府專家需要考慮清楚全民檢測的最佳時間。

對於公立醫療系統瀕臨崩潰，袁國勇期望私家醫院亦可伸出援手，可提供至少每間私家醫院50張病床。他表示明白私家醫院擔心發生院內爆發，而私家醫院亦沒有足夠的負壓病房等設備，不過，許多公立醫院已將普通病房加裝兩個抽氣線及讓醫護人員穿着足夠保護裝備，亦可照顧染疫病人，「公立醫院做到的事，無理由私家醫院做不到」，呼籲私家醫院亦可參照此做法，幫助公立醫院接收病人，甚至最少幫助接收門診服務的病人，避免在病人出現發燒等上呼吸道感染的情況下便拒收病人，令公營醫療壓力過大。

至於港府目前正洽購新冠肺炎的口服藥物，袁表示需要靠醫生的專業判斷去分配哪類病人適合服用，例如較年輕力壯的患者其實毋須服藥亦可自動痊愈，故建議有高危因素、且在初期病發的病人才適合。而本港出現搶購藥物潮，袁則指市民可用普通常識去決定應服用甚麼藥物，除非是長者或3歲以下的幼兒等高危人士才需要特別注意。