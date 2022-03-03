涉2年半前藏武器汽油彈材料　4男還押候訊

2019年8月修例風波期間，警方在沙田工廈區截查4名男子時，發現他們涉嫌管有大批行山杖、球棒和通訊器材。之後警方又在2個工廈單位內檢獲煙霧餅、噴漆及多種懷疑用作製造汽油彈的材料。4人一度獲釋候查，現於事隔逾2年半後被落案控告在公眾地方管有攻擊性武器、管有物品意圖損壞財產、管有爆炸品等共6罪。他們今天（3日）下午被押往沙田裁判法院提堂，暫時毋須答辯，案件擬轉介區域法院處理。署理主任裁判官張志偉將案件押後4月14日再訊，以待控方準備文件，期間4人須還押候訊。

4名被告依次為林冠亨（32歲、廟宇職員）、談兆衡（27歲、工程師助理）、張子龍（34歲、商人）及吳敬賢（34歲、售貨員）。4人同被控一項在公眾地方管有攻擊性武器，以及屬交替控罪的管有物品意圖損壞財產罪。控罪指他們於2019年8月1日在沙田喜利佳工業大廈外坳背灣街的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即24支行山杖及10支球棒；及於同日同地保管上述物品，意圖在無合法辯解的情況下，使用或導致他人使用或准許他人使用上述物品，以毀壞或摧毀他人的財產。4人另被控於同日同地無牌管有14部無線通訊機。

林及張另被控管有爆炸品及另一項管有物品意圖摧毀財產罪，2人被控於上述同日在坳背灣街金豪工業大廈第一座10樓某單位，明知而管有、保管或控制屬於爆炸品的物品，即11個煙霧餅內含氯酸鉀和氯化銨的混合物；及於同日同地保管3罐噴漆，意圖在無合法辯解的情況下使用或導致他人使用，以毀壞或摧毀他人的財產。

張另被一項管有物品意圖毀壞或損壞財產罪，控罪指他於上述同日在坳背灣街喜利佳工業大廈2樓某室內，保管1根藤條、3罐噴漆、3個模板、1個裝有白汽油的玻璃瓶、7個空瓶、1支油、數包糖、洗衣粉、麵粉、橡皮筋和廚房毛巾，意圖在無合法辯解的情況下，使用或導致他人使用，以毀壞或摧毀他人的財產。

案件編號：STCC 410/2022