2019年維園藏雷射筆噴漆　2人判監1男生入更生中心

2019年9月8日，有人在維園發起示威，期間3名男子遇查，被揭發身攜雷射筆等。3人被控在公眾地方管有攻擊性武器罪；其中一人因管有噴漆，另被控管有物品意圖摧毀及損壞財產罪。3人早前被裁定全部罪名成立，今（3日）在東區裁判法院接受判刑，分別被判入更生中心，以及判監6個月至9個月。

3被告依次為19歲學生吳兆綸、24歲地盤工人胡穎謙和23歲學生梁經龍，他們同被控於2019年9月8日，在維多利亞公園附近的公眾地方攜有雷射筆；胡穎謙另被控攜有一罐噴漆。今天吳被判入更生中心，胡就2罪被判監禁9個月，梁則被判監6個月。

辯方求情指，吳與母親相依為命，一直是循規蹈矩的人，由被捕至今歷時2年半，期間被告應考公開試，他希望能夠繼續學業。胡現在已經知錯，他想成為測量師的志願受到案底拖累，可謂得到教訓，沒有證據顯示他意圖用雷射筆針對警員。至於梁則透過律師表示他有悔意，沒有證據顯示他曾經使用雷射筆，案件拖延至今，他一直飽受煎熬，冀服刑後重返校園。

裁判官判刑時指，涉案雷射筆是高危類別，照射眼睛及皮膚時能夠造成傷害，亦易於收藏。案發當日警員進入維園後，遭人用雷射筆照射，反映有人針對警員。3名被告沒有使用電射筆，只因被警方及早截查，故不屬減刑因素，案件拖延至今也不是控方的延誤。由於控罪嚴重，須判處阻嚇性刑罰。

案件編號：ESCC 1988/2020