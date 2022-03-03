疫情拖累　伍倫貢學院副學士及學士畢業生月薪均跌

前身為香港城市大學專上學院的香港伍倫貢學院，今日(3日)公布2021年畢業生的畢業及升學數據，其中副學士畢業生絕大部分選擇升學，但就業率較上一年跌了3.7%，每月平均薪酬減少2,735港元至14,984港元。學士學位畢業生方面，其平均月薪為16,006港元，比上一年減少1,504港元。該校認為與疫情有關，預計今年畢業生的就業情況仍不樂觀。

香港伍倫貢學院在去年11月至今年1月訪問了1,311名副學士畢業生，絕大部分即84%人選擇升學，9.4%人就業；升學率較上一年升了3.4%，就業率則下跌了3.7%。

選擇升學的人當中，有48%人入讀政府資助課程，38%人入讀自資課程；獲八大取錄的學生，有46%人被城大取錄。至於就業情況，2021年的平均月薪為14,984港元，較上一年的17,719港元，少了2,735港元。工作類別方面，24%人從事社會服務，17%人從事酒店管理。

學士學位畢業生方面，有62%人選擇就業，有17%人選擇升學。在就業的人當中，他們的平均工資為16,006港元，上一年度為17,510港元，減少了1,504港元。

該校副校長蔡耀權認為，看本港疫情發展，似乎到4、5月臨近學生畢業前求職時仍未能穩定，預計本學年畢業的學生，其就業情況仍不樂觀。另外，他坦言上年收生人數不及預期，副學士課程部分如翻譯、旅遊及環保亦會暫停收生，但不影響正就讀的學生畢業生。

他透露，該校將開辦新學士學位課程，包括社會工作、智慧城市及機場管理等。