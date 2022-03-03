部分僱主未遵守保就業計劃條款　政府追回逾10億

政府在疫情期間，成立防疫抗疫基金並多次注資，向受影響行業提供支援，今日(3日)第8次向立法會呈交各項措施的詳情。其中，政府指出部分獲批工資補貼的僱主未能完全遵守保就業計劃，截止本年1月28日，保就業計劃向大約26000萬名有關僱主發岀繳款通知書，並已收回約10.2億元，佔已發出的繳款通知書總金額的92%。

政府今向立法會提交防疫抗疫基金的工作進度，指經過多輪注資，基金至今獲批准的總承擔額為1959億元。政府又指，截止1月28日，基金已經批出159個項目，涉款約1680億元，並已經動用及發放超過1600億元，惠及逾650萬人次及85萬個企業和商戶的申請。在159個項目中，110個項目已經完成，至今已經就進度向立法會提交8次報告。

在保就業計劃中，政府交代指保就業計劃第一期下，共收到16萬8799宗僱主申請及25萬9860位自僱人士申請，共批出約15萬1800宗僱主申請，總資助額達452億元，惠及僱員數目約195萬人。自僱人士方面，已向約11萬1700名合資格自僱人士發放一筆過7500元資助，資助金額約8.4億元。

至於計劃第二期總共收到18萬8062宗申請，其中僱主及自僱人士申請分別為16萬1676宗及26386宗。僱主申請當中14萬7419名為成功申請計劃第一期的僱主。秘書處合共向約15萬2100名僱主批出第二期工資補貼，涉及合共450億元工資補貼，承諾受薪僱員人數約195萬名。此外，已合共向約10800名合資格自僱人士批出7,500元一筆過資助，涉及資助額8000萬元。

政府又交代指部分獲批工資補貼的僱主未能完全遵守保就業計劃的守則及條款。截至1月28日，已就收回補貼金額及罰款向大約26000名有關僱主發岀繳款通知書，並已收回約10.2億元。