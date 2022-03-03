4人紅磡非法集結　未成年女判更生　3男囚9至21月

2019年8月紅磡發生警民衝突，4名男女被控非法集結，其中1名男子被搜出有7枚煙霧餅，另被控管有炸藥、襲警及管有攻擊性武器等罪。4人於區院經審訊後被裁定罪成，今天（3日）判刑。法官陳廣池指事件乃2019年一連串暴力事件的延伸，法庭不會姑息拒捕及襲警的行為，而各人沒有悔意，考慮後分別將各人判囚9至21個月，其中一名16歲女童則被判入更生中心。

4名被告分別為28歲保安員張漢東、25歲音響技術員姚子浩、16歲女童及21歲學生唐健龍，4人均否認一項非法集結，指他們於2019年8月11日在紅磡道、德安街及德民街一帶參與非法集結。張另被控一項襲警、管有炸藥及公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於同日在上址管有炸藥，即含有氯酸鉀和氯化銨的混合物，襲擊警員盧振業，以及管有彈射器連彈珠、一把刀和一個錘等攻擊性武器。姚則再有一項公眾地方管有攻擊性武器罪，指他管有一支雷射筆。今天張被判囚21個月、姚被判囚15個月、唐則被判囚9個月。至於16歲女被告則被判入更生中心。

辯方求情指各被告均沒有案底，且善良顧家，因本案留下案底，已使他們受到很大教訓。女被告則在犯案時只有14歲多，心智未成熟，受到社會熱熾氣氛影響下做出錯誤判斷。辯方並替各人呈上多封求情信，又指案件規模不大，且發生在午夜時分，對交通造成的堵塞有限，各人亦沒有預謀犯事，希望法庭輕判。

法官判刑時指以往不少人認為大部分港人均政治冷感，只會埋頭賺錢等，但自2014年始，社會漸趨政治化，至2019年更趨激進，而本案則是2019年一連串暴力事件的延伸，令人產生羊群心理效應，有機會增加繼往開來聲勢。從各人的求情可見，他們仍不認為自己有錯，「錯，係社會嘅錯」。而他們聲稱當日的裝備乃是日常工具，說法可笑且費解，亦是掩耳盜鈴及自圓其說，並沒有一人能真心誠意認錯。法官考慮案件中暴力程度及堵塞交通的情況，並非最差一類，最後分別將各被告判囚及更生中心。

案件編號：DCCC 1/2020