內地供港冰鮮豬肉增1.9倍　政府籲市民毋須過分採購

受上水屠房關閉、跨境貨車司機染疫影響，民眾憂慮本港鮮活食品供應，市面紛紛出現搶購潮。港府今日(3日)表示，昨日(2日)由內地進口本港的鮮活食品供應穩定，其中進口本港的冰鮮豬肉貨量約100公噸，持續高於平日水平，約為平日內地供應量的1.9倍，呼籲市民毋須過分採購。

港府發言人指出，昨日截至午夜，經陸路和水路抵港的蔬菜供應量超過2,400公噸，略高於去年平均每日的內地蔬菜供應量。另經由漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為859公噸，菜芯及白菜昨天的平均批發價每斤分別為11.2元及9.5元，整體蔬菜批發價與昨日相若。

活豬方面，上水屠房營運商正積極籌備盡早恢復屠宰服務，荃灣屠房則會繼續因應其運作情況提供服務。冰鮮家禽貨量亦繼續上升至逾16萬隻，為平日供應量的8成多，而昨日本地屠宰的活雞約9,000隻，數量約為去年平均每日供應量的8成。雞蛋供應方面，批發市場供應穩定充裕，過去一周平均每日供應共400萬隻。

食米方面，按政府要求，現時食米儲存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多1倍存貨，足夠本港市民1個月食用。當局強調，近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，今年1月底食米的備存貨量(包括儲備存貨)為3.04萬公噸，可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約3個月的庫存。