女子乘金巴入境證染疫　政府擬評估延長港人醫學觀察

澳門新冠疫情感染應變協調中心今日(3日)公布，1名澳門女居民經香港回澳門，其新冠病毒核酸檢測證實染疫，判定為無症狀感染者的輸入病例。另因應香港疫情持續嚴峻，衞生局傳染病防控處處長梁亦好表示，當局會持續評估，是否需要延長港人赴澳門的醫學觀察時間。

會上通報，該名患者為53歲女性，去年6月及7月共接種2針內地研發的國藥疫苗，今日上午10時半在香港乘坐金巴前往澳門，持有24小時檢測無感染證明，惟入境時接受鼻咽拭子檢測時發現染疫，遂安排至路環高頂公共衞生臨床中心接受隔離。

應變協調中心表示，上述人士目前無新冠肺炎症狀，結合其流行病學史、臨床表現及檢測結果，判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者，不列入澳門的本土確診病例。

針對外界關注多名香港赴澳門市民，在醫學觀察期間出現染疫個案，梁亦好表示新冠變種病毒株Omicron的潛伏期一般為3至5天，較長亦有14天內，當局因應由香港返澳人士的風險較高，已對相關人士採取更嚴格的措施，但會評估是否需要延長醫學觀察期，若有需要將作相應調整。