疫下驚蟄打小人攤檔首次停業 水洩不通場景今年或不復見

打小人攤檔聚集的灣仔鵝頸橋底以往於「驚蟄」時均變得水洩不通。

傳統節氣「驚蟄」將至，傳統上市民會「打小人」祈福，灣仔鵝頸橋底當日以往均變得水洩不通，惟該場景今年或不復見，是2年新冠肺炎疫情以來首次，打小人的經營者已與當局達成共識，本周六(5日)不會營業，以防有大量市民因而聚集，增加傳播風險。

周六便是驚蟄，但第5波疫情肆虐，政府今日(3日)呼籲市民減少不必要的社交接觸，防止疫情進一步爆發。為免大量市民進行「驚蟄打小人」活動而造成羣組聚集及增加病毒傳播風險，灣仔區議會主席及灣仔民政事務處已經與相關行業主要經營者達成「驚蟄」期間不會營業的共識，以防有大量市民因而聚集，增加傳播風險。

警方及食物環境衞生署當日亦會採取相應行動，呼籲市民不要到灣仔堅拿道天橋橋底進行「驚蟄打小人」活動，並指屆時執法部門將會採取聯合行動嚴厲執法，在不作出警告下向違例人士發出定額罰款通知書，打擊違反防疫規例及違反潔淨法例等行為，而食環署亦會安排潔淨服務承辦商加強有關地點的公眾街道潔淨服務。

「驚蟄」是中國傳統24節氣中第3個節氣，象徵春雷初響，萬物萌發之景象，以往不少港人當日會到鵝頸橋底打小人、祭白虎，祈求小人遠離，風調雨順。