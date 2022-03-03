政府發放資訊混亂　反口覆舌引起社會恐慌

政府早前表示，香港不適合實施禁足令，但突然「改口風」指不排除全民檢測期間會禁足，引發市民恐慌。有政界人士致函特首林鄭月娥，指目前香港「所謂的」醫學專家和政府幾乎每天都傳出令人困惑的消息，引起社區廣泛恐慌。社會亦有聲音指，政府發放資訊混亂，前言不對後語、反口覆舌，令市民枉受掃貨恐慌。有學者則認為，該信件名義上寄予林鄭月娥，但實際上是想中央加大力度支援香港。

該名去信林鄭月娥的政界人士直言，醫學專家和食物及衞生局局長陳肇始幾乎每天都傳出令人困惑的消息，引起社區廣泛恐慌。他指政府應考慮一些可行的方法，而不是嚇唬香港人，建議政府向公眾表明輕症患者家居隔離的做法合適，令市民感到放心。

政界人士又指目前香港國際聲譽受到很大損害，亦有很多人才紛紛離開香港，亦不認為這是中央希望見到的情況，因為中國需要一個國際化的香港，而不僅僅是另一個擁有700萬人口的城市，又促請特區政府提供正面及有作用的訊息，以消除目前的無助情緒。

外界亦有強烈聲音指，本港疫情資訊十分混亂，不少專家「講足兩年」，令人覺得新冠肺炎病毒「好似世界絕症」，更質疑陳肇始有否醫學知識，言論或沒有「營養」。事實上，社會亦有聲音指政府訊息混亂，譬如曾於1月12日表明拒絕全民檢測，但2月22日則宣布將會有全民檢測；曾公開表示香港不適合實施禁足令，但及後又表示「不排除」會有禁足令。有意見認為，政府言論令人感覺出爾反爾，市民難以相信政府資訊，就算政府再澄清不會實施整個城市的封鎖，市民都感到恐慌，趕去超市掃貨。

實際上，自爆發第5波疫情以來，政府高層官員發放的訊息口徑不一，令市民無所適從，例如在全民強檢方面，特首林鄭月娥先說原則上不反對做全民強檢，事隔約一周又宣布將有全民強檢。

以近日的禁足論為例，先是網上流傳一段聲帶指立法會討論禁足令及表決，隨即引起恐慌，出現搶購潮，其後立法會澄清屬謠傳；然而當日食物及衞生局局長陳肇始在電台節目中表示，現時不排除禁足令，再相隔兩日林鄭又指香港一定不會實施整個城市的禁足及封鎖。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，該名政界人士去信林鄭月娥，必然是忍無可忍、對特區政府表現感到失望。他指出，去信特首的信函毋須公開，但該名政界人士選擇公開談及內容，一方面是想香港市民得知政府需要受到鞭策，以免信件石沉大海；另一方面是想中央注視，甚至介入、責成特區政府積極處理疫情問題。

陳指出特區政府未能憑一己之力對抗疫情，中央伸出援手但始終參與程度有限，偏偏特區政府庸碌無能，直言「靠特區政府決定，疫情會死得人多！」他認為該名政界人士一針見血指出問題，希望中央介入力挽狂瀾，避免香港的國際地位一落千丈。