政Whats噏：許智峯流亡澳洲一年　反口稱不排除申請永久居留

前民主黨議員許智峯干犯至少「9宗罪」，更被香港警方通緝，佢曾逗留英國數月，其後轉至流亡澳洲，至今已經一年。佢近日接受外媒訪問，話現時嘅「可工作和讀書的過橋簽證」已經到期，正幫家人申請新嘅簽證。佢話所有簽證類型都會考慮，仲話日後可能為家人安全而申請永久居留添，即係移民囉！咦，佢當年離港時明明強調一定唔會移民㗎喎，唔通佢想反口？

許智峯舊年年初同家人抵達澳洲時，持有12個月旅遊簽證。佢當時話申請庇護簽證係「最後選項」。而去到今次嘅訪問，許就話舊簽證已經到期，正同家人申請新簽證，目前持有「可工作和讀書的過橋簽證」。

至於具體想申請邊種簽證、係咪庇護簽證？佢就話暫時不便透露。但佢坦言，日後可能為家人安全而申請永久居留，以免家人日後護照到期要入中國大使館續期喎。

佢仲話當生活安頓落嚟，可能會進修法律。佢早年喺香港城市大學法律系畢業，希望進修澳洲本地法律後，法律專業可以幫到移民當地嘅港人，又話由於目前喺澳洲時間唔算長，對當地社會未有足夠認識同歸屬感，故未有考慮參政，但又話唔排除，可能留喺當地5、6年後會有興趣喎。

講到計劃多多，睇返佢離港初時嘅言論，係口口聲聲話唔會移民㗎。佢宣布流亡時發表聲明，強調流亡唔係移民，佢堅持永遠唔會移民，因為佢無法喺另一個地方落地生根，香港永遠係佢嘅屋企，亦因此無尋求任何國家嘅庇護，又話將來有機會一定會返香港。對比佢依家嘅講法，真係今日的我打倒昨日的我，唔知邊句先係佢真心話喇？

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直指許智峯本身無乜一技之長，去到外國只可以打住著反中亂港嘅旗幟籌集資金，當然一開始唔會話移民啦，咁咪切斷哂同香港嘅關連囉！陳估計許去到當地發現搵唔到食，咪惟有做返個普通人，搵份普通工打下。

陳又批評許再修讀法律都只係工作生活需要，其實唔使咁樣惺惺作態，話要幫移民當地嘅港人，叫佢顧掂自己先咁話喎。陳又斥許不嬲都係唔守法律嘅人，唔尊重法律精神，再度修讀法律，實在係非常諷刺啊！