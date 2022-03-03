兒子死於新冠肺炎　母哭訴遺體下落不明　未能見最後一面

「生要見人，死要見屍」，為對逝者最基本的尊重。醫院管理局日前在疫情記者會公布，一名37歲男子於2月25日出院後，翌日病情惡化再送往急症室，同日不治。東網得悉，該男子遺體竟下落不明長達5日，即使其母親多次向醫院及警方查詢，但漫長等待僅換來一句 「耐心等候」，至今仍未能見兒子「最後一面」。

「個仔嘅死來得太急、太突然，遺體仲下落不明！」為呂太連日以來的念想。呂太指兒子長期病患，有腎衰竭及中風，行動不便，一直入住旺角的院舍。兒子2月22日因氣促入住廣華醫院，直至25日獲准出院，翌日病情惡化並逝世。「唔明點解個仔病情會突然惡化，如果病情唔穩定，醫院就唔應該批佢出院！」她質疑，兒子因長期病患而被打發走。

呂太哭訴，多番向各部門打聽兒子遺體下落亦不果。她曾向廣華醫院、醫院警崗及旺角警署查詢兒子遺體，但只獲得「耐心等候」的回應。她再向葵涌公眾殮房查詢，對方僅稱不清楚。「自己幾十歲人都未遇過呢類事件，連個仔條屍都唔知去邊，情況好似倒退到80年代，自己一個女人仔，但求盡快處理仔仔身後事。」直至今早(3日)，呂太終接獲警方來電，稱已加快處理移送遺體的程序，安排她明日領取兒子遺體。

廣華醫院指該名男病人患有多種長期病患，2月22日因氣促入院。經治療後，醫生認為病人情況適合出院，25日安排病人出院。其後病人翌日在院舍被發現不省人事，下午由救護車送往醫院急症室，病人入院時情況非常危殆，於下午4時05分離世。廣華醫院已將個案交死因裁判官跟進，並於27日按既定程序將病人遺體交由警方跟進，安排移送到公眾殮房。

警方則稱，2月26日接獲院舍職員報案，指一名37歲姓呂男子氣促，要求送院。他昏迷送往廣華醫院後證實死亡，案作列作「送院時死亡」。警方接獲醫院通知後，按既定程序安排遺體移送公眾殮房，並在移送安排完成後，聯絡死者親屬，安排到公眾殮房辦理辨認遺體手續。