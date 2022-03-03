超市貨架疑留雙線快測棒惹播疫疑雲　網民斥港府防疫失當

本港新冠肺炎疫情愈見嚴重，確診數字火箭般飆升卻仍未見頂，政府日前表示初步計劃在本月底推行「全民強檢」，期間更可能有限度禁足，市民如臨大敵，紛紛到各區超市、商舖搶購糧食及防疫用品等物資，導致商店貨架一掃而空！有網民今日(3日)於社交平台發文並貼出1張相片，圖片左邊可見有疑似超市的時蔬貨架僅剩3樣物品，粟米、蔬菜，以及1個懷疑已使用並被遺下的快速檢測棒！而圖片有方則為近距離拍攝的快測棒，顯示為雙線，即帶有新冠病毒！

該網民更以英文寫道「Another day, another superspreader in the city. Supermarket edition」(這個城市的另一天、另一個超級傳播者，超級市場版本)。貼文引來大批留言，其中有人稱「This is just absolutely malicious and sad and depressing at the same time.」(這絕對是惡意的行為，同時亦令人傷心、沮喪)；亦有人直斥「The failure of the HKSAR COVID-19 management」(港府的防疫措施失當)。

另有網民更對發文者表示「and yet you're still not leaving...」(然而你仍未決定離開...)；更有人戲言道「Testing the veggies？」(蔬菜都要檢測？)