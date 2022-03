超市貨架疑留雙線快測棒惹播疫疑雲　網民斥港府防疫失當

本港新冠肺炎疫情愈見嚴重,確診數字火箭般飆升卻仍未見頂,政府日前表示初步計劃在本月底推行「全民強檢」,期間更可能有限度禁足,市民如臨大敵,紛紛到各區超市、商舖搶購糧食及防疫用品等物資,導致商店貨架一掃而空!有網民今日(3日)於社交平台發文並貼出1張相片,圖片左邊可見有疑似超市的時蔬貨架僅剩3樣物品,粟米、蔬菜,以及1個懷疑已使用並被遺下的快速檢測棒!而圖片有方則為近距離拍攝的快測棒,顯示為雙線,即帶有新冠病毒!

該網民更以英文寫道「Another day, another superspreader in the city. Supermarket edition」(這個城市的另一天、另一個超級傳播者,超級市場版本)。貼文引來大批留言,其中有人稱「This is just absolutely malicious and sad and depressing at the same time.」(這絕對是惡意的行為,同時亦令人傷心、沮喪);亦有人直斥「The failure of the HKSAR COVID-19 management」(港府的防疫措施失當)。

另有網民更對發文者表示「and yet you're still not leaving...」(然而你仍未決定離開...);更有人戲言道「Testing the veggies?」(蔬菜都要檢測?)