日校教師暑假義教　推英文網課班

全港大部分學校須於3月7日至17日起，開始提早「放暑假」，家長學生難免措手不及。有日校的教師化身義教老師，自發在「暑假」推出「主題式網上互動英語學習課程」。暑假班以網課形式進行，來自不同學校的學生均可免費參加，暫定周一至周五的上下午各兩節，分別提供高小及初小課程，最多可以500人一同上課，以達「居家抗疫不停學」。

課程以全英語上課，按情況輔以廣東話，並以主題式教學法進行，連結各式各樣生活化題材，涵蓋科技、科學、語言、歷史、環境、21世紀新知識等，學習生活化的英語詞匯。教師會以生動有趣的方法，透過互動及不同視聽教材，引起小朋友的學習興趣，即使未能完全聽懂，亦可投入課堂。

該課程由２位日校的英文教師設計及授課。擁有7年教學經驗的Joyce是其中一位，她任職本地英文中學的英文科教師，畢業於香港大學，主修英文語言學及英語教育，正修讀港大英語教育碩士課程。另一教師Edwin在本地英文小學任教英文科及STEM，具備教育深造文憑，主修英語及常識教育，通過教師語文基準試標準，亦曾到牛津大學交流。

Joyce表示，今次提早暑假來得非常突然，不少家長和學生都感到徬徨，亦有學生向他們表示不想浪費暑假，希望可以繼續上堂。她正招募更多志同道合者參與義教行列，亦會按需要，增加初中課程。