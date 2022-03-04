獨行賊闖南山邨便利店擸7千元　遇2前警員追截終狡脫

深水埗發生劫案，現場南山邨南豐樓地下一間便利店，今日（4日）凌晨1時許，一名年約20餘歲男子闖入上址，疑擸起店內櫃位一把鎅刀喝令職員：「咪郁，想唔想死，唔想死就擺晒啲錢出嚟！」現場消息稱，賊人掠得約7,000元現款後奪門而逃。

適時2名相識，並曾任職警隊中年男途人剛在店內，見狀連忙啣尾窮追，其中一名熱心男途人「超哥」追至50米外將賊人扯跌，並用手將他緊箍在地，正將其制服之際，一同追賊的友人「禮哥」，見賊人激烈掙扎，合力將他制服時不慎跌倒撞鼻部，賊人亦趁機逃去無蹤。

受傷的「禮哥」在現場接受救護員護理後毋須送院，與「超哥」在場助查，警方正根據職員及2人提供的資料，追緝賊人歸案。據「超哥」憶述事發經過時表示，初時聽聞賊人喝令職員交出現款，還以為在開玩笑，及後聽見職員話「打劫」才知真的發生劫案，立即連同友人追截，詎料當追及賊人並將其制服期間，眼見友人「禮哥」跌傷，護友情切，遭狡猾獨行賊趁機掙脫，向城大方向逃走；「超哥」無奈最終目送賊人逃去。