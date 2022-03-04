長者不懂網上平台報確診　3歲女40度高燒叫不到救護車送院

本港新冠肺炎確診人數每日創新高，多名市民在家等候入院或入住隔離設施，政府熱線卻長期打不通，染疫市民或只可「在家死等」。現年63歲的市民張先生表示，他曾中風導致行動不便，其19歲兒子則有自閉症，2人均於上月27日經快速測試確診，故由該日起未曾外出，一直自我隔離及在家等待政府消息。他已致電政府熱線接近一周，卻一直沒有人接聽。居上環的他更指「一日三餐都成問題」，表示沒有外賣肯送到其居所，自己不懂網購但不敢外出採購物資，故只能依靠親友幫忙購買。

政府公布資料混亂，令部分市民混淆2種分別予核酸檢測確診者及快速檢測確診者呈報的網上平台。張先生指，已在網上登記確診資料卻未收到當局回覆。惟港府目前尚未推出快測確診者呈報的網上平台，當東網記者提醒其誤報另一個專屬核酸確診者的網上呈報平台時，張僅稱自己不懂上網，是朋友替其申報相關資料。

另外，醫療服務嚴重不足，救護車服務亦不敷應用，市民陳先生(化名)的3歲孫女於本周二(1日)連續2天發燒達攝氏40度，其家人日前已先後2次致電999召喚救護車，惟第1次接聽的當值職員僅指「Call(救護車)都無用，沒有救護車會到」，其後陳決定不送高燒的孫女入院，認為太多人迫在公立醫院，到急症室都沒有用，只會「吹風」，反而在家照顧，給孫女服用退燒藥或更理想。其孫女則於昨日(3日)用快速測試驗出病毒，但發燒已減退至攝氏38度多。