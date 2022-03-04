東方日報A1：疫潮迅奪逾千命　死亡率破頂

本港第5波疫情失控，昨再呈報新增186宗死亡個案，極速死亡現象令抗疫兩年以來的總死亡人數如火箭飆升，由第5波爆發前約200人，飆至昨日的1,358人，衞生署衞生防護中心表明，第5波疫情的公立醫院死亡人數已有1,153人。按昨日本港總確診個案350,557宗計算，新冠肺炎在香港的死亡率約為0.38%；但若計算最近7天的平均死亡率，本港每100萬人有14.81人死亡，遠超多個已發展經濟體近日的情況，成為現時全球之冠！有關現象雖與本港疫情後發有關，但有專家批評港府抗疫工作「跑在病毒後」，錯過第5波疫情爆發初期可以減低危害的機會，在上月寒冷天氣下，病患餐風宿露，悲風淒雨求醫無路。院舍已經大爆發，社區又缺乏隔離設施，不少長者中招送命，有專家更稱死亡人數會很高！

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會公布，昨日香港新增56,827宗確診，單日呈報續創新高，除兩宗輸入病例外，其餘均為本地感染。個案累計已有350,557宗。醫院管理局則公布，截至昨日凌晨的過去24小時，再有144名患者死亡，涉及85男59女，當中56人居於院舍，死者中有134人超過65歲，又追加公布另外42人於上月24日至本月2日之間死亡，即昨日呈報的死亡個案多達186宗。

食物及衞生局副局長徐德義引述衞生署的分析，指第5波疫情首527宗新冠死亡個案，有91%死者沒有完成接種兩劑疫苗，而長者和兒童在新一波疫情中最受影響，呼籲盡速為這兩個群組打針。政府已透過不同的渠道，並正籌備增設專為兒童、青少年和長者接種科興疫苗的社區疫苗接種中心。

本港疫情狂爆月餘後，死亡人數急增，近日有外媒紛紛報道本港死亡率冠全球，本報剖析了英、美、歐盟及東亞部分國家及地區的疫情數據，又根據英國牛津大學的「Our World in Data」數據，發現若以過去7日平均死亡率計算，本港在不足一個月內的確急升，如2月8日香港每100萬人無人因新冠肺炎死亡，但3月2日的數據，已變成每100萬港人便有14. 81人死亡。

與此同時，疫情較香港爆發更早的美國、英國及歐盟地區，其7日平均死亡率現時分別為每100萬人約死5人及1.5人死亡，且因疫情高峰已過，上述地區的死亡率大都亦趨下降，惟香港「逆向攀升」。由於本港疫情未見頂，死亡趨勢料短期未能轉向。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，香港的死亡率突然飆高，原因有3：發病率高、長者疫苗接種率低、持續院舍爆發。梁解釋，香港的新冠發病率比英、美的高峰期還要高兩倍，而死者多數為長者，源於政府在第5波爆發的初期「唔做嘢」、「跑在病毒後」，既沒盡快為死亡率高的長者打針，又不盡早擴充隔離設施，令之後病毒傳至院舍時，大批沒打針長者因不能及時隔離，被迫與傳播源「呼吸在同一空氣下」，導致持續院舍爆發，陷入惡性循環。他預計兩個星期後，死亡率才會見頂，會否回落要視乎政府能否解決院舍爆發問題。

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