你要知：手汗問題嚴重似滴水？　醫生教你點改善

手汗多為生活帶來困擾，不論在工作間握手，或是情侶間拖手，濕立立會令人與人之間產生尷尬。到底為何有些人手心會大量冒汗？手汗多對皮膚有何影響，又有甚麼方法去改善問題？皮膚科專科醫生陳厚毅解答種疑問！

陳表示一般而言，手部出汗其實好正常，普遍都毋須太過擔心。「一般手部出汗出現於緊張環境或運動後，都屬於正常。但喺好靜止同凍嘅環境，隻手都會無故出好多汗，咁就係手部多汗症。」陳指，手部多汗亦有可能跟家族遺傳有關，如突然出現此情況，便可能跟身體出現毛病有關，「可能係癌症、甲狀腺同一啲肺部問題，都可能引致多咗汗。」

如何知道自己手部是否屬於多汗？陳表示可以自行做個試驗，「正常放隻手落紙巾度，基本上冇乜汗，但係如果成張面紙都濕晒，有成個手掌印，咁就為之多汗。」陳直言手汗亦會影響心理，指出不少多汗症患者，精神壓力會增加，會有抑鬱及焦慮，故絕對不能忽視。而手汗多亦會對皮膚健康造成影響，陳解釋指手部長期處於濕潤狀態，有機會令手部濕疹情況變差，「成日濕水嘅時候，皮膚或多或少會痕癢，有時更會粗糙同敏感。」

不少人會在手部多汗時，打算多洗手改善，陳坦言此方法冇用，「洗手只係洗走表面汗水，好似好啲，抹完一樣會再出過，因為根源喺入面汗腺太發達從而多汗，洗手絕對冇用。」亦有人建議使用止汗劑，陳表示方法的確有用，但要留意當正在出汗時使用就沒有用，「止汗劑本身有啲氧化鋁，佢能夠有效阻止汗腺出口，從而達到止汗效果，一定係要未出汗前先搽嘅。」

想改善手部多汗問題，陳建議平時習慣心急人士，不要太過緊張，「講好容易，做好難，慢慢令到自己調節下個人生活規律，睇嘢盡量看破世事啲，簡單啲。」亦可以用藥物治療，使用止汗劑，「有啲人話沖完涼，夜晚搽定先，對於第二朝出汗改善都會有好啲效果。」