初創公司派員到院舍採樣　免費為千名院友檢測

有提供專業居家護理服務的初創企業，見到接連有安老院舍出現新冠病毒疫情爆發，主動與政府認可化驗所合作，為有需要的安老院舍提供免費專業醫護採樣及PCR核酸檢測服務，致力釋除長者及照顧者擔憂和疑慮。服務名額共1,000個，一般24小時內即有政府認可化驗所的化驗結果。

該企業的專業護理人員於本周一(2月28日)到首家院舍免費為長者及職員採樣，所有樣本即日送到政府認可化驗所，共收集到222個新冠病毒檢測樣本，並驗出25個確診。上門檢測安排及流程相對省時，讓院舍及早辨識染疫院友和職員並盡早安排染疫人士隔離及接受治療等應對措施。

其行政總裁王維駿表示，不少院舍礙於資源限制，無法在發現確診個案後，及時為全院長者檢測，但體弱長者難以自行快速測試，而且快速測試準確度亦較低，故希望為弱勢社群免費提供專業採樣及檢測服務。

他又稱會繼續識別有需要的安老院舍，上門為長者及安老院職員檢測，派護士上門到有需要的安老院舍，協助體弱、行動不便、臥床等長者免費採樣，確保採樣程序正確無誤，長者不用長時間排隊輪候病毒檢測，院舍職員亦毋須自行為長者採樣，大大減低感染風險。