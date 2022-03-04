長沙灣下周一增接種中心為老幼打針　今早可預約

政府今日(4日)表示，將由下周一(7日)起在長沙灣增設「香港紗廠社區疫苗接種中心」，特別為3至17歲兒童和青少年及60歲或以上人士，提供由內地研發的科興疫苗接種服務。網上預約服務由今早9時開始。

公務員事務局局長聶德權表示，政府正聚焦兒童、青少年和長者的疫苗接種服務，加快他們接種新冠疫苗的速度。這個中心是繼香港中央圖書館社區疫苗接種中心後，第2個專為兒童、青少年和長者接種科興疫苗的接種中心，每天可接種超過2,000劑疫苗，希望能便利九龍西和新界西的市民。同時，打算接種科興疫苗的兒童、青少年和長者，也可選擇另外3個提供科興疫苗的社區疫苗接種中心或其他免費接種途徑。」

香港紗廠社區疫苗接種中心位於長沙灣道800號香港紗廠工業大廈第一及二期地下，毗鄰荔枝角港鐵站B1出口，開放時間為每天上午8時至下午8時，下午1時半至2時半為清潔時間。除預約接種外，中心亦會派發「即日籌」予兒童、青少年和長者。

接種疫苗人士須帶同身份證明文件正本接種疫苗。若兒童身份證明文件中沒有任何照片，例如出生證明書，接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件（例如學校手冊）。所有3至17歲接種科興疫苗的兒童和青少年，必需在接種當天攜同已簽妥的家長同意書。