疫情嚴峻幼童接種率遠未達標　政府指3至11歲暫約4成有打針

本港第5波疫情失控，死亡個案每日攀升，當中更包括多名幼童，不少家長因擔心子女染疫而變成嚴重個案，決定讓他們接種新冠疫苗。公務員事務局局長聶德權今早(4日)在電台節目表示，教育局已接到超過90間學校申請外展到校接種疫苗，申請流程亦已簡化，校方不必收集全部家長的接種同意書，就可以安排預約，並豁免對參與外展服務醫生的指定要求。

聶指出，3至11歲兒童的接種率達到38%，每日都有約2個百分點的增幅，相信今個星期內可以達到40%。他又指政府稍後推行全民檢測，估計動員的公務員人數較立法會選舉更多，已與各政府部門首長溝通以調動人手。

另外，他指希望盡量推高安老院舍接種新冠疫苗的比率，未來兩星期會有外展醫護人員到全港的安老院舍，為未接種的長者打針。他稱政府目前接種疫苗的重點群組是長者及兒童，其中長者已接種第1針的有5成，之前第2針後滿6個月才打第3針，他希望可以縮短相隔的時間，研究打第2針滿3個月後，就可以打第3針。