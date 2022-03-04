670院舍爆疫安老業近覆沒　專家：長者退燒後一個月即可打針

新冠肺炎疫情下，不少安老院舍成為重災區，至今有670間院舍出現個案，涉及超過4,100個院友，超過1,300個職員。政府專家顧問袁國勇指已有7成院友中招，亦錯過長者接種疫苗最佳時機。公務員事務局局長聶德權今早(4日)在電台節目表示，未來兩周會有外展醫護人員到全港安老院舍，為未接種的長者打針，即使院舍已爆發疫情， 醫護人員仍願意到場為長者打針。除院舍外，學校亦會有外展隊替學童打針。聶又指，政府目前接種疫苗的重點群組是長者及兒童，希望可以縮短接種首兩針相隔的時間，研究打完第2針後3個月，即可接種第3針。

就袁國勇表示長者已錯過接種疫苗最佳時機，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，即使安老院舍有疫症爆發，亦應安排院友接種疫苗。長者感染後，若退燒一個月後，即可接種疫疫。他認為無科學根據顯示，確診者不能打針，批評部分媒體報道有誤差，由公共衞生層面出發，無人會檢測無中招才打針，認為政府需要闢謠。

劉宇隆今日(4日)於電台節目表示，現時全港有約1千間安老院舍，超過一半都出現感染個案，狀況屬非常嚴峻，因此認為即使院舍有爆發，亦可以到場為長者打針；即使已受感染的長者，如果已退燒1個月亦都可以打針。

劉宇隆表示鑑於疫情失控，有數據顯示未打針的死亡率，比已打針的高出8至10倍。因此他建議縮短每劑新冠疫苗的相隔時間，以由內地研發的科興疫苗為例，原本第一針與第二針應相隔28日，可以考慮縮短至21日，第三針也可再提早一些接種。

安老院負責人李輝回應時指，袁國勇估計約7成院友受到感染是低估實際情況。他表示，愈來愈多員工染疫，令院舍人手短缺問題嚴重，部分確診但病情較輕的員工已自告奮勇返院舍工作，照顧確診院友。惟其餘院友染疫可以說是遲早的事，形容業界的爆疫情況已幾近「全軍覆沒」。

安老服務協會主席陳志育表示，社區沒有足夠隔離設施安置未感染的長者，敦促港府無論如何都要想辦法。確診院舍員工不斷增加，當局雖容許招聘內地人員來港工作，但當務之急是在本地勞工市場招聘人手，尤其疫情令經濟下行，有很多本地人失業或計劃轉行，可填補安老業界的人手短缺。