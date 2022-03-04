亞洲多地放寬入境　已打新冠疫苗人士可免隔離

新冠肺炎肆虐香港之際，亞洲不少國家及地區疫情漸漸穩定，並逐步放寬已接種新冠疫苗人士的入境限制，包括港人熱門旅遊地點新加坡、泰國、越南及南韓等。日本亦計劃把單日入境人數上限放寬至7,000人，至於防疫超前部署的以色列，從本月1日起允許未接種新冠疫苗的旅客入境。

新加坡●疫苗接種者旅遊通道（VLT）於2月22日起適用於香港旅客，已完成接種兩劑疫苗的旅客可申請免檢疫入境，手續較申請航空通行證方便，而且不限制入境目的。

泰國●2月1日起允許香港等外國旅客申請入境簽證，已接種兩劑疫苗及持有72小時發出的檢測報告人士，只須在抵埗日及入境後第5天各接受一次檢測，證實沒有染疫後可免除隔離於泰國境內自由活動。

馬來西亞●完整接種疫苗人士於3月3日起透過疫苗接種者旅遊通道（VLT）入境，但名單暫時只有新加坡。VLT入境人士及英國旅客抵埗1周內，均不需接受檢測。

越南●2月15日起旅客至少接種兩劑合資格疫苗及持有有效檢測報告，到埗後可選擇在居住地點或酒店隔離3日。

南韓●出發前不少於14天接種兩劑疫苗，並持有合資格簽證人士隔離7天。

日本●3月1日起開放非觀光目的旅客入境，包括留學生及商務人士。入境人士必須已接種兩劑新冠疫苗及持有檢測證明，隔離日數減少至3天，接種3劑疫苗人士可豁免隔離。

以色列●3月1日起不論有否接種疫苗，所有旅客只要在出境前及抵達以色列時，共進行兩次PCR核酸檢測，且檢測證實沒有染疫，便可入境以色列和毋須隔離。