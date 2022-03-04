新冠口服藥不足　私院仍欲向醫管局借藥

第五波新冠疫情失控，至昨日（3日）仍有6,698人留醫，重症近200人。據報，醫管局暫只有2,000個治療療程的口服藥，已無法按原廠指引，讓未入院的高危者服用以預防入院，惟有指養和醫院等私家醫院正向醫管局借該藥，在私院拒收確診患者的情況下，令人擔心醫療資源分配不均。

據報，醫管局正訂購兩款口服藥，其中默沙東的Molnupiravir已供港，醫管局已獲當中2,000個療程，其餘3,000個療程料本月送抵，而局方最新指引已要求把藥用於院內感染的長者或高危者等。惟養和醫院等私家醫院正向醫管局借該藥，而養和醫院已向該媒體確認事件。

而醫療衞生界立法會議員林哲玄今（4日）表示，私家醫院的設施不足，難以接收新冠患者，否則或會令更多醫護人員染疫，可提供服務的人亦將會更少。但他認為，全港私家醫院有5,000至6,000張病床，可以調撥一半處理公立醫院的非新冠患者，例如可協助處理手術、治理癌症和糖尿等病人，又指這些患者容易受到感染，需要安全的地方治療。

林哲玄指出，前幾波疫情期間已向政府反映可把公立醫院的穩定個案，轉交社區或家庭醫生，惜未獲採納，形容政府的態度增加公私營合作的難度，並批評政府無支援私營醫療體系參與抗疫。