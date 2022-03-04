食環署文書助理中招　勞資關係科葵涌辦事處今日停櫃枱服務

疫症再次殺入政府部門，食物環境衞生署今日(4日)表示，該署一名文書助理進行快速抗原測試，結果驗出新冠病毒。該名員工在食環署位於欽州街西87號食物環境衞生署南昌辦事處暨車房3樓的辦事處上班，最後上班日期為3月3日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

食環署會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。食環署位於該址的九龍區小販及街市組繳費處於今日上午暫時關閉，並預計於清潔消毒完成後，於今日下午2時恢復正常服務。

勞工處今日亦表示，勞資關係科葵涌辦事處因有一名職員進行快速抗原測試，結果驗出病毒，該辦事處服務櫃枱會於今日暫停服務，以便該辦事處進行清潔消毒工作，已預約服務的市民將獲個別通知預約安排。

該名職員在葵涌興芳路166至174號葵興政府合署六樓上班，最後一次上班日期為3月2日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。勞工處會為該辦事處進行全面清潔消毒，辦事處所有職員亦會接受病毒檢測。